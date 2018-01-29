Глава государства: В последние 14 лет в экономику Азербайджана вложено 231 млрд долларов инвестиций

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "В последние 14 лет валютные запасы Азербайджана выросли в 23 раза и достигли 42 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на проходящей 29 января в Центре Гейдара Алиева конференции, посвященной итогам четвертого года реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах".

Президент отметил, что все это дает стране политическую и экономическую независимость и сообщил, что в последние 14 лет в экономику страны вложено 231 млрд долларов инвестиций.