Глава Госкомитета побывал на месте пожара в Баку

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Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев побывал на месте пожара, в корпусе больницы "Азерсутикинти" на проспекте Бабека Низаминского района, где разместились вынужденные переселенцы.

Об этом сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report.

Р.Рзаев выслушал жильцов и сообщил, что в комитет ежедневно поступают сотни обращений: "Разместившиеся в непригодных для жилья зданиях вынужденные переселенцы поэтапно будут расселены. Просто, для этого нужно время".

Посетивший территорию заместитель главы ИВ Низаминского района Гариб Мамедов заявил Report, до сих пор из здания переселены 39 семей: "На данный момент здесь проживает 101 семья".

Отметим, что пожар был потушен.