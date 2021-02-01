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Глава Baku Steel Company заключен под стражу

Глава Baku Steel Company заключен под стражу Р. Мамедов был задержан по жалобе зятя и сына президента НАНА Рамиза Мехтиева
Происшествия
1 февраля 2021 г. 10:16
Глава Baku Steel Company заключен под стражу
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В Сабаильском районном суде рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя компании Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает Report, представление было удовлетворено, в отношении Расима Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим, что Р. Мамедову предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 178.4 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 179.4 (Присвоение, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Р. Мамедов был задержан по жалобе зятя и сына президента НАНА Рамиза Мехтиева.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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