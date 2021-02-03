Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения – арест

Служба госбезопасности Азербайджана (СГБ) расследовала поступившую информацию о том, что председатель Наблюдательного совета ООО Baku Steel Company Мамедов Расим Хикмет оглу, злоупотребляя полномочиями, вытекающими из занимаемой им должности, совершил незаконные действия, наносящие крупный ущерб развитию металлургической промышленности на территории страны, правам физических и юридических лиц, охраняемым законом интересам государства.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт СГБ, в рамках заведенного уголовного дела возникли обоснованные подозрения, что Расим Мамедов в период работы на соответствующей должности умышленно использовал свои полномочия в корыстных целях, присвоил 13 млн 200 тыс. манатов денежных средств, поступивших в предприятие по оформленной продаже, растратил произведенную продукцию на сумму 42 млн манатов, этими действиями нанес значительный ущерб финансовым ресурсам и устойчивой деятельности ООО Baku Steel Company, также путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денежных средств у различных лиц и совершил неоднократное мошенничество.

Расиму Мамедову инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.4 (присвоение или растрата), 178.3.2 (мошенничество) УК АР, он привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения – арест.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.