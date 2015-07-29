​ГКРБВП осудил совершившего самосожжение вынужденного переселенца: Это - безответственный шаг

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами (ГКРБВП) распространил заявление в связи с попыткой самосожжения, совершенной вынужденным переселенцем из Агдамского района Насировым Сахибом Исмаил оглу.

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, в соответствии с распоряжениями президента Азербайджанской Республики, до сих пор на различных территориях страны, вместе со всеми социально-техническими инфраструктурами для беженцев и вынужденных переселенцев построено и сдано 90 поселков современного типа и многоэтажных жилых комплексов, улучшены жилищно-бытовые условия 230 тыс. (46 тыс. семей) беженцев и вынужденных переселенцев. Несмотря на это, до сих пор встречаются живущие в тяжелых условиях беженцы и вынужденные переселенцы. Азербайджанским государством принимаются все необходимые меры для улучшения жилищно-бытовых условий людей этой категории: "Данный процесс осуществляется поэтапно в соответствии с Государственной программой".

В комитете отметили, что в целом в Баку проживает 216 тыс. вынужденных переселенцев. Большинство из них временно разместились в недостроенных зданиях, санаториях, общежитиях и других объектах.

Улучшение их жилищно-бытовых условий также осуществляется поэтапно на основе Госпрограммы: "Несмотря на периодическую публикацию в СМИ информации по этому поводу, освещение данной темы на телеканалах и ее затрагивание на проводимых ГКРБВП приемах, очень жаль, что некоторые, не делая выводов из сказанного, для приобретения жилья, прибегают к незаконным действиям. На днях, придя в нетрезвом состоянии в сектор по Сабунчинскому району Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, вынужденный переселенец из Агдамского района Насибов Сахиб Исмаил оглу потребовал квартиру, и не выслушав объяснений, поджог себя, получив при этом легкие ожоги.

По имеющейся информации, вместе с четырьмя членами семьи Сахиб Насибов жил в принадлежащем ему доме по адресу поселок Сабунчи, улица Натаван, 29. В январе 2015 года он продал дом и переехал в расположенную поблизости съемную квартиру. С.Насиров не обращался в Госкомитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами для улучшения жилищных условий. Его безответственное поведение наносит тень на заботу и внимание, оказываемое государством людям этой категории".