Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность

Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов

Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном сетью супермаркетов BRAVO.

"С глубоким сожалением сообщаем, что 4 марта было совершено вооруженное нападение на инкассаторов у входа в гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро "Ахмедлы" в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. Генеральная прокуратура проводит расследование инцидента.

По этой причине гипермаркет BRAVO, расположенный возле станции метро "Ахмедлы", временно прекратил работу, о графике работы гипермаркета будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.