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Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность

Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов
Происшествия
4 марта 2023 г. 15:33
Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность

Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном сетью супермаркетов BRAVO.

"С глубоким сожалением сообщаем, что 4 марта было совершено вооруженное нападение на инкассаторов у входа в гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро "Ахмедлы" в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. Генеральная прокуратура проводит расследование инцидента.

По этой причине гипермаркет BRAVO, расположенный возле станции метро "Ахмедлы", временно прекратил работу, о графике работы гипермаркета будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “BRAVO” hipermarketə silahlı hücumla bağlı məlumat yayıb

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