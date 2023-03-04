Гипермаркет BRAVO в Ахмедлы временно приостановил деятельность

Гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро Ахмедлы, временно приостановил деятельность после произошедшего сегодня днем вооруженного нападения на инкассаторов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном сетью супермаркетов BRAVO.
"С глубоким сожалением сообщаем, что 4 марта было совершено вооруженное нападение на инкассаторов у входа в гипермаркет BRAVO, расположенный недалеко от станции метро "Ахмедлы" в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили ранения. Генеральная прокуратура проводит расследование инцидента.
По этой причине гипермаркет BRAVO, расположенный возле станции метро "Ахмедлы", временно прекратил работу, о графике работы гипермаркета будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.