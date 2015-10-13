​ГФСЗ подал в суд на медицинский центр

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Департамент по делам юридических лиц города Баку Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) подал в суд на Азербайджано-израильский международный медицинский центр.

Как сообщает Report, ГФСЗ выдвинул иск о взыскании долга, возникшего по обязательным государственным социальным взносам.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что Азербайджано-израильский международный медицинский центр действует в Баку уже 3 года.