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    ​ГФСЗ подал в суд на медицинский центр

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Департамент по делам юридических лиц города Баку Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) подал в суд на Азербайджано-израильский международный медицинский центр.

    Как сообщает Report, ГФСЗ выдвинул иск о взыскании долга, возникшего по обязательным государственным социальным взносам.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что Азербайджано-израильский международный медицинский центр действует в Баку уже 3 года. 

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