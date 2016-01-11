ГФСЗ подал в суд на машиностроительный завод

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Департамент по работе с крупными страхователями государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) подал в суд на открытое акционерное общество "Забратский машиностроительный завод".

Как сообщает Report, департамент ГФСЗ выдвинул иск по выплате долга по неоплаченной обязательной государственной социальной страховой выплате.

2-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, завод подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.