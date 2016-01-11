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    ГФСЗ подал в суд на машиностроительный завод

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Департамент по работе с крупными страхователями государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) подал в суд на открытое акционерное общество "Забратский машиностроительный завод".

    Как сообщает Report, департамент ГФСЗ выдвинул иск по выплате долга по неоплаченной обязательной государственной социальной страховой выплате.

    2-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск. 

    Не согласившись с решением, завод подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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