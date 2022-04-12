Германия отказала в предоставлении убежища 68 гражданам Азербайджана

За первые три месяца 2022 года от граждан Азербайджанской Республики в миграционные органы Германии поступило 267 заявлений о предоставлении убежища.

За первые три месяца 2022 года от граждан Азербайджанской Республики в миграционные органы Германии поступило 267 заявлений о предоставлении убежища.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве Германии по делам миграции и беженцев (BAMF).

В сообщении говорится, что 185 заявлений о предоставлении убежища были поданы в первый раз, 82 - во второй и третий раз.

“За первые три месяца этого года принято 213 решений в отношении граждан Азербайджанской Республики. Положительный ответ было дано на 12,2% обращений. По 68 делам вынесено отрицательное решение, 119 дел не были рассмотрены из-за других процедур”, - сообщили в BAMF.

Согласно последней статистике Федерального ведомства, в прошлом месяце в BAMF поступило 51 589 заявлений о предоставлении убежища.