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Германия отказала в предоставлении убежища 68 гражданам Азербайджана

Германия отказала в предоставлении убежища 68 гражданам Азербайджана За первые три месяца 2022 года от граждан Азербайджанской Республики в миграционные органы Германии поступило 267 заявлений о предоставлении убежища.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 15:43
Германия отказала в предоставлении убежища 68 гражданам Азербайджана

За первые три месяца 2022 года от граждан Азербайджанской Республики в миграционные органы Германии поступило 267 заявлений о предоставлении убежища.

Об этом в ответ на запрос европейского бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве Германии по делам миграции и беженцев (BAMF).

В сообщении говорится, что 185 заявлений о предоставлении убежища были поданы в первый раз, 82 - во второй и третий раз.

“За первые три месяца этого года принято 213 решений в отношении граждан Азербайджанской Республики. Положительный ответ было дано на 12,2% обращений. По 68 делам вынесено отрицательное решение, 119 дел не были рассмотрены из-за других процедур”, - сообщили в BAMF.

Согласно последней статистике Федерального ведомства, в прошлом месяце в BAMF поступило 51 589 заявлений о предоставлении убежища.

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Версия на английском языке Germany turns down asylum requests of 68 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya 68 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq istəyini rədd edib

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