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Германия может пересмотреть дела жертв "торговцев мигрантами"

​Германия может пересмотреть дела жертв "торговцев мигрантами"

Германия может пересмотреть дела жертв "торговцев мигрантами", которые получили статус беженца при помощи поддельных документов.

Как сообщает европейское бюро Report, Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) и ранее принимало подобные решения.

Немецкие СМИ подвергли резкой критике руководство BAMF после недавнего задержания членов преступной группировки, причастной к "торговле иммигрантами" в шести немецких провинциях. Выступившие по телевидению эксперты по миграции отметили, что, хотя и материально-техническая база BAMF была усилена, федеральное ведомство все еще не может уточнить информацию о беженцах и мигрантах.

Эксперты говорят, что BAMF должен пересмотреть дела получивших разрешение на проживание мигрантов, воспользовавшихся "услугами" членов преступной группировки, задержанной в связи с "торговлей мигрантами", и предоставить информацию общественности.

В прошлом году Германия пересмотрела дела более чем 100 000 человек, которым было предоставлено убежище. В 2017 году было принято окончательное решение по 2527 пересмотренным делам.

Тогда министерство внутренних дел Германии назвало пересмотр дел нормальным процессом. Поскольку во время проверок выяснилось, что в местных отделениях BAMF были приняты поспешные решения о предоставлении статуса беженца без должной проверки документов.

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