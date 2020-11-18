Германия депортирует еще 6 азербайджанцев

В сопровождении полиции они были доставлены из зала суда в Депортационный центр близ аэропорта города Дюссельдорф

Германия депортирует 6-х граждан Азербайджана, которые прибыли в страну в 2016 году и обратились для получения убежища.

Как стало известно европейскому бюро Report, минувшим днем в Дюссельдорфском городском суде рассмотрели дела граждан Азербайджана.

Суд оставил без изменений решение Федерального управления Германии по работе с иностранцами.

Окончательным решением стало завершение процедуры в связи с гражданами Азербайджана в ближайшее время и принудительное выдворение из страны.

В сопровождении полиции они были доставлены из зала суда в Депортационный центр близ аэропорта города Дюссельдорф.

В прошлом месяце Федеральное управление Германии по работе с иностранцами в целом отклонило 3 191 обращение для получения убежища.