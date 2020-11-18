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Германия депортирует еще 6 азербайджанцев

Германия депортирует еще 6 азербайджанцев В сопровождении полиции они были доставлены из зала суда в Депортационный центр близ аэропорта города Дюссельдорф
Происшествия
18 ноября 2020 г. 11:25
Германия депортирует еще 6 азербайджанцев
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Германия депортирует 6-х граждан Азербайджана, которые прибыли в страну в 2016 году и обратились для получения убежища.

Как стало известно европейскому бюро Report, минувшим днем в Дюссельдорфском городском суде рассмотрели дела граждан Азербайджана.

Суд оставил без изменений решение Федерального управления Германии по работе с иностранцами.

Окончательным решением стало завершение процедуры в связи с гражданами Азербайджана в ближайшее время и принудительное выдворение из страны.

В сопровождении полиции они были доставлены из зала суда в Депортационный центр близ аэропорта города Дюссельдорф.

В прошлом месяце Федеральное управление Германии по работе с иностранцами в целом отклонило 3 191 обращение для получения убежища.

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Версия на английском языке Germany to deport six more Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Almaniya daha 6 azərbaycanlını deportasiya edəcək

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