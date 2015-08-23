​Герман Стерлигов подаст на Азербайджан жалобу в ЕСПЧ

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Герман Стерлигов подаст на Азербайджан жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с действиями властей страны в его отношении.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Рен-ТВ адвокат предпринимателя Артур Айрапетов.

По словам Айрапетова, жалобу в ЕСПЧ планируется подать в среду, 26 августа. Адвокат назвал возбуждение Азербайджаном уголовного дела против Стерлигова после запрета ему въезда в страну «нонсенсом в международном праве».

Ранее сегодня Айрапетов сообщил об окончании розыска Стерлигова по линии Интерпола. По его словам, розыск был прекращен, поскольку в Интерполе увидели политические мотивы в преследовании Стерлигова со стороны Азербайджана.

В июле Стерлигов приехал из России в оккупированный армянами Нагорный Карабах. В итоге Азербайджан поместил Стерлигова в список персон нон-грата, а потом возбудил уголовное дело о незаконном пересечении госграницы и поддержке Нагорного Карабаха. 28 июля Стерлигов был объявлен в международный розыск.

В России в отношении Стерлигова возбуждено дело о клевете. Заявление поступило от гражданки Израиля Миланы Горенштейн.