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    ​Герман Стерлигов подаст на Азербайджан жалобу в ЕСПЧ

    Жалобу в ЕСПЧ планируется подать 26 августа

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Герман Стерлигов подаст на Азербайджан жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с действиями властей страны в его отношении.

    Как передает Report, об этом заявил телеканалу Рен-ТВ адвокат предпринимателя Артур Айрапетов.

    По словам Айрапетова, жалобу в ЕСПЧ планируется подать в среду, 26 августа. Адвокат назвал возбуждение Азербайджаном уголовного дела против Стерлигова после запрета ему въезда в страну «нонсенсом в международном праве».

    Ранее сегодня Айрапетов сообщил об окончании розыска Стерлигова по линии Интерпола. По его словам, розыск был прекращен, поскольку в Интерполе увидели политические мотивы в преследовании Стерлигова со стороны Азербайджана.

    В июле Стерлигов приехал из России в оккупированный армянами Нагорный Карабах. В итоге Азербайджан поместил Стерлигова в список персон нон-грата, а потом возбудил уголовное дело о незаконном пересечении госграницы и поддержке Нагорного Карабаха. 28 июля Стерлигов был объявлен в международный розыск.

    В России в отношении Стерлигова возбуждено дело о клевете. Заявление поступило от гражданки Израиля Миланы Горенштейн.

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