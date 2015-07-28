​Герман Стерлигов объявлен в международный розыск по линии Интерпола

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ По решению Насиминского районного суда в отношении председателя Совета директоров "Группы компаний Германа Стерлигова" Г.Стерлигова избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана. Так, в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в отношении председателя Совета директоров "Группы компаний Германа Стерлигова" Г.Стерлингова и других продолжаются следственные действия по уголовному делу, возбужденному по ст. 281.2 (открытые призывы антигосударственного характера) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК АР. Они подозреваются в посещении оккупированных Вооруженными силами Армении территорий Азербайджанской Республики путем незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики без наличия соответствующих документов и вне контрольно-пропускных пунктов, а также в открытых призывах антигосударственного характера.

С учетом наличия достаточных для обвинения доказательств 28 июля 2015 года Герман Стерлигов был привлечен к следствию в качестве лица, обвиняемого по ст. 281.2 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению Насиминского суда города Баку в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и Г.Стерлигова объявили в международный розыск.

В настоящее время Бюро национального центра Интерпола министерства внутренних дел Азербайджана осуществляются необходимые следственные и оперативно-поисковые мероприятия по задержанию и привлечению Германа Стерлигова к следствию.