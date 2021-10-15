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Генсек ООН: Сегодня 3 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание

Генсек ООН: Сегодня 3 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с видеообращением по случаю Всемирного дня продовольствия.
Происшествия
15 октября 2021 г. 12:58
Генсек ООН: Сегодня 3 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с видеообращением по случаю Всемирного дня продовольствия.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Празднование Всемирного дня продовольствия — это не только напоминание о важности продовольствия для каждого человека на планете, это еще и призыв к действиям в интересах достижения продовольственной безопасности во всем мире.

Сегодня почти 40 процентов мирового населения — три миллиарда человек — не могут позволить себе здоровое питание.

Растет число голодающих.

Как и число людей, страдающих от недоедания и ожирения.

Экономические последствия COVID-19 усугубили и без того сложную ситуацию.

Из-за пандемии доступа к необходимому продовольствию лишились еще 140 миллионов человек.

Вместе с тем то, как мы производим, потребляем и утилизируем продовольствие, наносит огромный ущерб нашей планете.

Все это создает небывалую нагрузку на наши природные ресурсы, климат и природную среду и обходится нам в триллионы долларов каждый год.

Тема, выбранная в этом году, является однозначным указанием на то, что мы способны добиться изменений.

"Наши действия — это наше будущее".

В прошлом месяце весь мир собрался на Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам.

Страны взяли на себя смелые обязательства преобразовать продовольственные системы.

Сделать здоровое питание более доступным и недорогим.

И сделать продовольственные системы более эффективными, стабильными и устойчивыми на каждом этапе — от производства и переработки до маркетинга, транспортировки и доставки.

Мы все можем изменить свой подход к потреблению продовольствия и сделать выбор в пользу более здоровых решений — как для себя, так и для нашей планеты.

Наши продовольственные системы небезнадежны.

В этот Всемирный день продовольствия присоединяйтесь к нашему обязательству предпринять действия, направленные на преобразования в интересах достижения целей в области устойчивого развития через продовольственные системы, обеспечивающие улучшение качества питания, состояния окружающей среды и условий жизни для каждого".

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: "Bu gün üç milyard insan sağlam qidalana bilmir"

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