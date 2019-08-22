Генсек ООН распространил заявление

22 августа - международный день памяти жертв актов насилия на основе религии и убеждений.

Как сообщает Report, в связи с этим генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) распространил послание.

"В течение последних нескольких месяцев мы стали свидетелями увеличения числа нападений на отдельных граждан и группы лиц по причине их религии или убеждений. Евреев убивали в синагогах, а надгробия на могилах евреев осквернялись изображениями свастики; мусульман расстреливали в мечетях и разрушали их религиозные объекты; над христианами учиняли расправы во время богослужений, совершали поджоги христианских церквей.

Во многих случаях объектами нападений, например, в Новой Зеландии, Шри-Ланке и Соединенных Штатах, были целенаправленно выбраны места отправления культа. В ходе многочисленных конфликтов по всему миру — от Сирии до Центральноафриканской Республики — нападениям по причине веры подвергаются целые общины.

Все основные религии мира проповедуют терпимость и мирное сосуществование в духе общечеловеческого единства. Мы должны оказывать сопротивление и противостоять тем, кто лживо и злонамеренно ссылается на религию, чтобы формировать неверные представления, разжигать распри и сеять страх и ненависть. Разнообразие — это источник богатства и силы; оно никогда не представляет угрозы.

Сегодня мы впервые отмечаем Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений. В этот день мы подтверждаем, что непоколебимо привержены курсу на оказание поддержки жертвам насилия на основе религии или убеждений. И мы демонстрируем эту поддержку, делая все возможное для предотвращения таких нападений и требуя привлечь виновных к ответственности.

Организация Объединенных Наций активизирует свою деятельность в контексте реализации двух новых инициатив — в рамках первых в своем роде стратегии и плана действий Организации Объединенных Наций в связи с пропагандой ненависти и в связи с планом действий по защите религиозных объектов. Наилучший способ устранить угрозу насилия на основе религии или убеждений состоит в том, чтобы объединить наши голоса в поддержку добра, противопоставить идеям ненависти идеи мира, принять идею многообразия и обеспечить защиту прав человека.

Международное сообщество должно активизировать усилия, с тем чтобы искоренить антисемитизм и ненависть к мусульманам, преследования христиан и других религиозных групп, а также все формы расизма, ксенофобии, дискриминации и подстрекательства к насилию. Как члены единой общечеловеческой семьи мы должны поощрять взаимопонимание. Мы все обязаны заботиться друг о друге, с уважением относиться к различиям между нами и содействовать мирному сосуществованию", - говорится в тексте послания.