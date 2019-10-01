Генпрокурор: Против желающих дестабилизации сил проявим непримиримую позицию

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"Принимаются достаточные меры для предотвращения звучащих в социальных сетях экстремистских призывов, оскорблений и клеветы от некоторых сил, в последнее время покинувших Азербайджан при помощи антинациональных сил и радикальных оппозиционных партий, создавая видимость якобы подверженности "политическим гонениям", какими-то средствами получивших убежище в зарубежных странах, действующих под диктовку проармянских кругов, далеких от национально-нравственных ценностей".

Как сообщает Report, об этом Генпрокурор Закир Гаралов сказал на мероприятии по случаю профессионального праздника сотрудников органов прокуратуры и 101-летия создания национальной прокуратуры.

З.Гаралов сказал, что сотрудники органов прокуратуры мобилизуют все силы для оправдания возложенного на них доверия, будут и в будущем относиться к своим обязанностям с ответственностью, активно участвовать совместно с другими соответствующими правоохранительными органами республики в обеспечении общественного порядка и защите общественности от преступлений, проявлять непримиримую позицию против желающие дестабилизировать страну сил.