Генпрокурор: В органы прокуратуры на конкурсной основе принято свыше 1,1 тыс. человек

В 2002-2022 годах в органы прокуратуры на конкурсной основе был принят 1 151 сотрудник.

В 2002-2022 годах в органы прокуратуры на конкурсной основе был принят 1 151 сотрудник.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, в настоящее время 977 из них работают в органах прокуратуры.

Он отметил, что сегодня средний возраст лиц, работающих в органах прокуратуры, составляет 43 года:

"В органах прокуратуры в возрасте 21-25 лет работают 124 человека, в возрасте 26-30 лет - 254 человека, в возрасте 31-35 лет - 252 человека, в возрасте 36-40 лет - 215 человек, в возрасте 41-45 лет - 111 человек, в возрасте 46-50 лет - 19 человек, а в возрасте старше 51-55 лет - двое сотрудников".