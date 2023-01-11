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Генпрокурор: В органы прокуратуры на конкурсной основе принято свыше 1,1 тыс. человек

Генпрокурор: В органы прокуратуры на конкурсной основе принято свыше 1,1 тыс. человек В 2002-2022 годах в органы прокуратуры на конкурсной основе был принят 1 151 сотрудник.
Происшествия
11 января 2023 г. 11:50
Генпрокурор: В органы прокуратуры на конкурсной основе принято свыше 1,1 тыс. человек

В 2002-2022 годах в органы прокуратуры на конкурсной основе был принят 1 151 сотрудник.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

По словам К.Алиева, в настоящее время 977 из них работают в органах прокуратуры.

Он отметил, что сегодня средний возраст лиц, работающих в органах прокуратуры, составляет 43 года:

"В органах прокуратуры в возрасте 21-25 лет работают 124 человека, в возрасте 26-30 лет - 254 человека, в возрасте 31-35 лет - 252 человека, в возрасте 36-40 лет - 215 человек, в возрасте 41-45 лет - 111 человек, в возрасте 46-50 лет - 19 человек, а в возрасте старше 51-55 лет - двое сотрудников".

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