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Генпрокурор взял под контроль смертельный случай в частной больнице в Азербайджане

Генпрокурор взял под контроль смертельный случай в частной больнице

Генпрокурор Закир Гаралов взял под контроль смертельный случай в частной больнице в городе Мингячевир. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. 

Из-за смерти жителя города Мингячевир Меджнуна Мамедова в результате халатного отношения врачей частной медицинской диагностической клиники "Шафа" и публичного юридического лица Мингячевирской городской центральной больницы Госагентства по обязательному медицинскому страхованию брат покойного Ахмед Мамедов обратился в Мингячевирскую городскую прокуратуру. Обращение рассматривается.  

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики обратился в министерство здравоохранения для привлечения к процессу высококвалифицированных специалистов в целях проведения полного, тщательного и беспристрастного расследования и выяснения, был ли Меджнуну Мамедову поставлен правильный диагноз, оказано ли лечение в соответствии с поставленным диагнозом. 

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