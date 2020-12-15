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Генпрокурор встретился с послом США в Азербайджане

Генпрокурор встретился с послом США в Азербайджане 15 декабря генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрлом Литценбергером.
Происшествия
15 декабря 2020 г. 18:40
Генпрокурор встретился с послом США в Азербайджане

15 декабря генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в нашей стране Эрлом Литценбергером.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поприветствовав гостей, генеральный прокурор, коснувшись традиционных дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и США, наличия деловых отношений во всех сферах, рассказал о сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран.

Генеральный прокурор подчеркнул, что признанные на международном уровне территории Азербайджана, оккупированные Арменией в течение почти тридцати лет, были освобождены под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего, победоносного Ильхама Алиева, наша страна восстановила свою территориальную целостность в рамках норм и принципов международного права, в том числе в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Кямран Алиев выразил благодарность посольству США за участие в брифингах, организованных Генеральной прокуратурой в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении против гражданского населения страны.

Выразивший признательность за теплый прием посол Эрл Литценбергер, касаясь двусторонних отношений, подчеркнул, что США придают большое значение связям с Азербайджаном и что отношения между двумя странами развиваются успешно и на высоком уровне. В частности, было отмечено, что США признают, поддерживают территориальную целостность Азербайджанской Республики и надеются, что в дальнейшем в регионе установятся мир и спокойствие.

Посол отметил, что решительно осуждает жестокость, совершенную против гражданского населения и военных, и призвал стороны расследовать эти вопросы и наказать виновных. Выразив соболезнования погибшим, он пожелал раненым выздоровления.

Также было подчеркнуто, что правительство США готово оказать поддержку международным гуманитарным организациям для участия в восстановлении освобожденных территорий, восстановлении материально-культурного наследия.

В ходе встречи были отмечены широкомасштабные реформы, проводимые в прокуратуре в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Азербайджанской Республики, усилия, предпринимаемые нашим государством для международной безопасности и в борьбе с терроризмом, а также меры институционального и уголовного преследования, осуществляемые в нашей стране в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнута важность эффективного сотрудничества с международными структурами, в том числе с соответствующими структурами других стран в сфере борьбы с торговлей людьми и незаконным оборотом наркотических средств, другими тяжелыми формами организованной преступности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror ABŞ-ın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

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