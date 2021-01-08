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Генпрокурор: Возмещен ущерб от коррупционных преступлений

Генпрокурор: Возмещен ущерб от коррупционных преступлений На совещании выступил генеральный прокурор Кямран Алиев
Происшествия
8 января 2021 г. 14:24
Генпрокурор: Возмещен ущерб от коррупционных преступлений
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Сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению работ, проделанных органами прокуратуры в 2020 году, и предстоящих задач.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Выступивший на совещании генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что за отчетный период в рамках борьбы с коррупцией было обеспечено возмещение ущерба в размере 49 миллионов 153 тысяч манатов, а также наложен арест на имущество на сумму 13 миллионов 283 тысячи манатов.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiya cinayətlərində 49 milyon 153 min manat ziyan ödənilib

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