Генпрокуратура: В отношении Али Аббасова не возбуждалось уголовное дело

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы гособвинитель Фарид Нагиев на суде заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра связи и высоких технологий Али Аббасова и других должностных лиц министерства.

Как сообщили Report из Генпрокуратуры, гособвинитель Фарид Нагиев не делал подобного заявления и информация о возбуждении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре уголовного дела в отношении бывшего министра Али Аббасова не соответствует действительности.

"Указанное уголовное дело является делом, отдельно взятым в производство из материалов уголовного дела, по которому велось следствие в отношении различных должностных лиц министерства связи и высоких технологий. На данный момент в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре продолжаются необходимые оперативно-следственные действия", - говорится в информации.