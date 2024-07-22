Генпрокурор: В этом году количество самоубийств уменьшилось

За первое полугодие 2024 года количество случаев самоубийств и попыток самоубийств значительно сократилось.

Как сообщает Report, об этом заявил Генпрокурор Кямран Алиев на расширенном заседании Коллегии в Генеральной прокуратуре.

"В результате целенаправленных, в том числе просветительских мероприятий, проводимых государственными органами, наблюдается положительная тенденция к снижению случаев самоубийств и попыток самоубийств. В первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество случаев самоубийств сократилось на 1,9%, а количество попыток самоубийств - на 8,9%", - отметил Генпрокурор.