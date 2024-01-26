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Генпрокурор: В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек

Генпрокурор: В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек, из них 19 человек погибли, 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Происшествия
26 января 2024 г. 10:58
Генпрокурор: В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек

В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек, из них 19 человек погибли, 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Камран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению итогов 2023 года и предстоящих задач.

Всего с ноября 2020 года по сегодняшний день от мин и других взрывных устройств пострадали 342 человека, 65 из них погибли, а 277 получили телесные повреждения различной степени тяжести, отметил генпрокурор.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Ötən il 58 şəxs Ermənistan tərəfindən basdırılmış minaların qurbanı olub"

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