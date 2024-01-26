Генпрокурор: В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях

В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях, по которым обвиняемыми проходили 248 человек.

В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях, по которым обвиняемыми проходили 248 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, в 2022 году в суд направлено 235 коррупционных дел в отношении 320 человек.

"В 2022 году было выявлено 62 факта злоупотребления и превышения должностных полномочий, а в 2023 году - 65, а также 192 факта получения и дачи взятки в 2022 году, 143 - в 2023 году. В 2022 и 2023 годах зарегистрировано по 14 преступлений, связанных с незаконным влиянием на решение должностного лица. Кроме того, в 2022 году были выявлены 52 факта мошенничества и халатности со стороны должностного лица, в 2023 году - 26", - сказал Алиев.