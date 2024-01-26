О нас

Генпрокурор: В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях

Генпрокурор: В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях, по которым обвиняемыми проходили 248 человек.
Происшествия
26 января 2024 г. 11:22
Генпрокурор: В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях

В 2023 году в суд было направлено 172 дела о коррупционных преступлениях, по которым обвиняемыми проходили 248 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По его словам, в 2022 году в суд направлено 235 коррупционных дел в отношении 320 человек.

"В 2022 году было выявлено 62 факта злоупотребления и превышения должностных полномочий, а в 2023 году - 65, а также 192 факта получения и дачи взятки в 2022 году, 143 - в 2023 году. В 2022 и 2023 годах зарегистрировано по 14 преступлений, связанных с незаконным влиянием на решение должностного лица. Кроме того, в 2022 году были выявлены 52 факта мошенничества и халатности со стороны должностного лица, в 2023 году - 26", - сказал Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə cinayətlərlə bağlı 172 iş məhkəməyə göndərilib

Другие новости из категории

В Баку задержан подозреваемый в краже 25 тыс. манатов житель Агстафы
В Баку задержан подозреваемый в краже 25 тыс. манатов житель Агстафы
26 января 2024 г. 12:26
Названо число самоубийств, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году
Названо число самоубийств, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году
26 января 2024 г. 11:09
Генпрокурор: В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек
Генпрокурор: В 2023 году жертвами минного террора Армении стали 58 человек
26 января 2024 г. 10:58
Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана
Генпрокурор: Приговор в отношении сепаратистов будет вынесен в судах Азербайджана
26 января 2024 г. 10:43
В Баку автомобиль сбил 28-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 28-летнего пешехода
26 января 2024 г. 09:05
В Баку два человека отравились угарным газом
В Баку два человека отравились угарным газом
26 января 2024 г. 08:35
В Гяндже убит 37-летний мужчина
В Гяндже убит 37-летний мужчина
25 января 2024 г. 23:18
В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие
В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие
25 января 2024 г. 20:12
Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже
Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже
25 января 2024 г. 16:12
Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан
Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан
25 января 2024 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi