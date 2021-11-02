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Генпрокурор: У нас достаточно доказательств совершенных Арменией преступлений

Генпрокурор: У нас достаточно доказательств совершенных Арменией преступлений "Армения не предоставляет Азербайджану карты заминированных территорий".
Происшествия
2 ноября 2021 г. 15:21
Генпрокурор: У нас достаточно доказательств совершенных Арменией преступлений

"Армения не предоставляет Азербайджану карты заминированных территорий".

Как передает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал в интервью Haber Global.

По его словам, Армения либо не предоставляет карты заминированных территорий, либо же предоставленные карты оказываются не вполне точными: "Мы продолжаем деятельность в этом направлении. С одной стороны, мы расчищаем эти территории от мин за счет собственных сил и сил наших союзников, с другой, - ведем переговоры с армянской стороной".

К.Алиев отметил, что Армения за 30 лет не оставила камня на камне на оккупированных территориях Азербайджана: "Материалы снесенных домов проданы, присвоены или вывезены в Армению. Преступлений очень много".

Генпрокурор сказал, что в сентябре посетил Кяльбаджарский и Губадлинский районы: "Там все превращено в руины. Армяне и политическое руководство Армении должны понести конкретную ответственность за преступления, совершенные в период 30-летней оккупации. Продолжается наша совместная работа с соответствующими структурами в этом направлении. У нас имеется много доказательств и правовых обоснований. В настоящее время жалобы Азербайджана находятся на стадии рассмотрения".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı kifayət qədər sübutlarımız var"

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