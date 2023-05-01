Генпрокурор Таджикистана посетил Баку с рабочим визитом

По приглашению генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева состоялся рабочий визит в нашу страну делегации во главе с генпрокурором Республики Таджикистан Юсуфом Рахмоном.

По приглашению генерального прокурора Азербайджана Камрана Алиева состоялся рабочий визит в нашу страну делегации во главе с генпрокурором Республики Таджикистан Юсуфом Рахмоном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Делегация посетила Аллею почетного захоронения и возложила венок к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, а также посетила могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гости также посетили Аллею шехидов и почтили память сыновей, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

На состоявшейся в Генпрокуратуре двусторонней встрече генпрокурор Камран Алиев отметил, что дружественные и партнерские отношения между странами успешно развиваются по многим направлениям, что в результате дальновидной внешней политики глав государств двусторонние отношения поднялись на уровень надежного сотрудничества.

Камран Алиев проинформировал коллегу о реформах по укреплению правопорядка и обеспечению верховенства закона в нашей стране в соответствии со стратегическим курсом и приоритетами государственной политики президента Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение развитием сотрудничества с органами прокуратуры Азербайджана, генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон поблагодарил за высокое гостеприимство. Он подчеркнув позитивную динамику отношений между прокуратурами Азербайджана и Таджикистана, отметил о необходимости дальнейшего развития этих связей.

Выразив признательность за моральную поддержку дружескому Таджикистану в период 44-дневной Отечественной войны, К.Алиев подчеркнул, что на данный момент под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой ведутся масштабные строительные и восстановительные работы в Карабахе.

На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями о сотрудничестве в борьбе с преступностью, была обсуждена эффективность взаимной деятельности в рамках международных организаций.

Делегация побывала в новом административном здании Генеральной прокуратуры, где провела встречи с руководителями различных структурных подразделений прокуратуры.

В Центре Гейдара Алиева гости ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и деятельностью видного политического деятеля, а также посетили выставку произведений одного из самых известных художников XX века – Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я", а также выставку коллекции автомобилей.

Делегация ознакомились с Дворцовым комплексом Ширваншахов и Девичьей башней, а также другими памятниками истории и архитектуры, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гости также понаблюдали с трибун за Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Визит таджикской делегации в Азербайджан завершился.