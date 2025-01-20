Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями

Судебное разбирательство по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима, обвиняемых в военных преступлениях, ведется в соответствии с законами Азербайджана и международными конвенциями.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Генпрокурор напомнил, что расследование уголовных дел уже завершено и передано для дальнейшего разбирательства в суд.
"Комментировать процесс до его завершения было бы неправильно. Разбирательство ведется в соответствии с законами страны и международными конвенциями", - сказал Алиев.