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Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями

Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями Генпрокурор: Судебные дела в отношении армянских сепаратистов ведутся в соответствии с законами и конвенциями
Происшествия
20 января 2025 г. 12:17
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями

Судебное разбирательство по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима, обвиняемых в военных преступлениях, ведется в соответствии с законами Азербайджана и международными конвенциями.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генпрокурор напомнил, что расследование уголовных дел уже завершено и передано для дальнейшего разбирательства в суд.

"Комментировать процесс до его завершения было бы неправильно. Разбирательство ведется в соответствии с законами страны и международными конвенциями", - сказал Алиев.

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Версия на английском языке Prosecutor General: Trials of war criminals conducted within Azerbaijan's laws and international conventions
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilənlərin məhkəməsi ölkə qanunları və beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində həyata keçirilir

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