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Генпрокурор США опроверг заявления о затягивании расследования в отношении сына Байдена

Генпрокурор США опроверг заявления о затягивании расследования в отношении сына Байдена В Наримановском районе Баку совершено убийство 20-летнего парня.
Происшествия
24 июня 2023 г. 06:08
Генпрокурор США опроверг заявления о затягивании расследования в отношении сына Байдена
Джо Байден

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг сообщения, что американский Минюст препятствовал проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США Джо Байдена Хантером.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, как можно было бы помешать прокурору штату Делавэр Дэвиду Уайсу проводить расследование, учитывая, что у него были все полномочия на это, - сказал Гарланд во время пресс-конференции. - Ему были предоставлены все права, чтобы принимать решения самостоятельно".

Ранее отмечалось, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уайс начал это расследование еще в 2018 году.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Baş prokuroru Baydenin oğlu ilə bağlı açıqlama verib

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