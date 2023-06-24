Генпрокурор США опроверг заявления о затягивании расследования в отношении сына Байдена

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг сообщения, что американский Минюст препятствовал проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США Джо Байдена Хантером.
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"Я не знаю, как можно было бы помешать прокурору штату Делавэр Дэвиду Уайсу проводить расследование, учитывая, что у него были все полномочия на это, - сказал Гарланд во время пресс-конференции. - Ему были предоставлены все права, чтобы принимать решения самостоятельно".
Ранее отмечалось, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Уайс начал это расследование еще в 2018 году.