 Наверх

Генпрокурор: Правоохранительные органы и общество дали оценку преступлению в Гяндже

​Генпрокурор: Правоохранительные органы и общество дали оценку преступ

"Правоохранительные органы и общество дали оценку преступлению в Гяндже".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, те, кто совершил террористический акт против бывшего главы города Гянджи, и те, кто поддерживали террористический акт, являются религиозными радикалами, которые хотели учинить массовые беспорядки в Гяндже: "Прокуратура провела следствие и собрала достаточно доказательств. Теперь, когда суд закончен, я могу сказать, что их преступления были полностью доказаны. Суд, конечно, принимает решение, учитывая личность, семейное положение и предыдущую деятельность каждого обвиняемого. Гуманные решения суда не означают, что они не виновны".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!