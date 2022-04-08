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Генпрокурор принял участие в заседании Исполкома Международной ассоциации прокуроров

Генпрокурор принял участие в заседании Исполкома Международной ассоциации прокуроров 7-8 апреля в Сиракузах (Италия) состоялось 53-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 17:20
Генпрокурор принял участие в заседании Исполкома Международной ассоциации прокуроров

7-8 апреля в Сиракузах (Италия) состоялось 53-е заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Азербайджан был представлен делегацией во главе с Генпрокурором Азербайджана, вице-президентом Ассоциации Кямраном Алиевым.

Генпрокурор, принявший участие в мероприятии посредством видеосвязи, предоставил подробную информацию о проведенных в рамках реформ, осуществляемых в стране под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, комплексных и институциональных мерах для совершенствования деятельности органов прокуратуры и о достигнутых успешных результатах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib

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