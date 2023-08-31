Кямран Алиев обсудил с ливанским коллегой ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана

Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе телефонной беседы обсудил с Генеральным прокурором Ливанской Республики Гассаном Уэйдатом ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана в Бейруте.
Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.
Было отмечено, что во многих местных и зарубежных медиа-ресурсах демонстрируются видеозаписи того, как 29 августа около 50 человек армянского происхождения, устроивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливанской Республике, наносят удары по забору вокруг административного здания посольства, бросают в административное здание бутылки с краской и взрывчаткой, а также твердые предметы.
В ходе беседы Кямран Алиев попросил принять необходимые и неотложные меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности круга виновных лиц путем проведения всестороннего, полного и объективного расследования в соответствии с международными нормами и принципами, а также внутренним законодательством.
Также была предложена поддержка и сотрудничество Азербайджана в связи с расследованием указанного факта.
Стороны договорились о том, что по этому вопросу будут проводиться скоординированные действия.