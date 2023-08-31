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Кямран Алиев обсудил с ливанским коллегой ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана

Кямран Алиев обсудил с ливанским коллегой ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе телефонной беседы обсудил с Генеральным прокурором Ливанской Республики Гассаном Уэйдатом ситуацию в связи нападением на посольство Азербайджана в Бейруте.
Происшествия
31 августа 2023 г. 17:54
Кямран Алиев обсудил с ливанским коллегой ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана

Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе телефонной беседы обсудил с Генеральным прокурором Ливанской Республики Гассаном Уэйдатом ситуацию в связи с нападением на посольство Азербайджана в Бейруте.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что во многих местных и зарубежных медиа-ресурсах демонстрируются видеозаписи того, как 29 августа около 50 человек армянского происхождения, устроивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливанской Республике, наносят удары по забору вокруг административного здания посольства, бросают в административное здание бутылки с краской и взрывчаткой, а также твердые предметы.

В ходе беседы Кямран Алиев попросил принять необходимые и неотложные меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности круга виновных лиц путем проведения всестороннего, полного и объективного расследования в соответствии с международными нормами и принципами, а также внутренним законодательством.

Также была предложена поддержка и сотрудничество Азербайджана в связи с расследованием указанного факта.

Стороны договорились о том, что по этому вопросу будут проводиться скоординированные действия.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror livanlı həmkarı ilə danışıb, səfirliyə hücumla bağlı koordinasiyalı fəaliyyət aparılacaq

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