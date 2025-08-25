Генпрокурор побывал в Лачынском, Губадлинском, Джебраильском и Кяльбаджарском районах

Генеральный прокурор Кямран Алиев в рамках рабочего визита на освобожденные от оккупации территории побывал в Лачынском, Губадлинском, Джебраильском и Кяльбаджарском районах.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, сначала он посетил специальное представительство президента Азербайджана в Лачынском районе.

Затем К.Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Лачынской районной прокуратуры, осмотрел недавно отремонтированные служебные квартиры сотрудников прокуратуры.

Генеральный прокурор также осмотрел служебные здания Губадлинской районной прокуратуры и Губадлинской военной прокуратуры. Он также ознакомился с ходом ремонта нового административного здания и условиями труда сотрудников в Джебраильской районной, Кяльбаджарской военной и Кельбаджарской районной прокуратурах.