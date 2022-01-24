Генпрокурор: По уголовным делам возмещен материальный ущерб на сумму 206 млн манатов

"В прошлом году по зарегистрированным в следственных органах прокуратуры и соответствующих органах исполнительной власти уголовным делам в общей сложности был возмещен материальный ущерб в размере 206 млн 257 тыс. манатов".

"В прошлом году по зарегистрированным в следственных органах прокуратуры и соответствующих органах исполнительной власти уголовным делам в общей сложности был возмещен материальный ущерб в размере 206 млн 257 тыс. манатов".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании коллегии заявил генеральный прокурор Камран Алиев.

Он сказал, что в 2021 году органами прокуратуры завершено предварительное расследование 970 уголовных дел в отношении 1 301 человека и эти дела направлены в суды на рассмотрение.