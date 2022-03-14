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Генпрокурор освободил Тариэля Гурбанова от должности

Генпрокурор освободил Тариэля Гурбанова от должности Генпрокурор Кямран Алиев подписал приказ об увольнении прокурора Тариэля Гурбанова.
Происшествия
14 марта 2022 г. 20:16
Генпрокурор освободил Тариэля Гурбанова от должности

Генпрокурор Кямран Алиев подписал приказ об увольнении прокурора Тариэля Гурбанова.

Как сообщает Report, согласно приказу, Тариэль Гурбанов освобожден от должности начальника Управления по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, чрезвычайных ситуаций и пограничной службы Генеральной прокуратуры.

В Генпрокуратуре подтвердили Report данный факт.

Отметим, что Т.Гурбанов - брат председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариза Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Tariyel Qurbanovu vəzifəsindən azad edib

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