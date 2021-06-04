Генпрокурор обратился в международные организации в связи с подрывом группы лиц на мине в Кельбаджаре

Генпрокурор Кямран Алиев направил в ряд международных организаций официальные письма по факту подрыва группы лиц на мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе.

Генеральный прокурор Камран Алиев направил официальное письмо ряду международных организаций в связи с тем, что в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе несколько человек подорвались на мине.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Официальные обращения были направлены Верховному комиссару ООН по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, а также организациям Amnesty International и Human Rights Watch.

В обращении отмечается, что армянские вооруженные силы, заминировав территории Азербайджанской Республики, что является грубым нарушением основных норм и принципов международного гуманитарного права, а также требований, Женевских конвенций 1949 года, продолжают осуществлять преступные деяния против наших граждан.

Так, 4 июня примерно в 11:00 в результате попадания на противотанковую мину автобуса, в котором находились сотрудники телеканалов и информационных агентств, командированные в Кельбаджарский район в связи с исполнением служебных обязанностей, находящегося в движении в направлении села Сусузлуг, погибли 2 сотрудника СМИ и 1 государственный служащий, еще 4 человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Было отмечено, что в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и в настоящее время проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия.

Камран Алиев оценил непредставление карт и схем мин, установленных на протяжении многих лет армянской стороной на наших освобожденных территориях как продолжение провокационных действий, совершенных против азербайджанского народа Республикой Армения, и потребовал выполнения всех обязательств в соответствии с международным правом.

В то же время Генеральный прокурор подчеркнул, что отказ со стороны Армении предоставить упомянутые карты и другую необходимую информацию, которая могла бы помочь спасти жизни людей, является грубым нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции о правах человека, статьи 1 Протокола № 1, статьи 2(1) и 3(2) Протокола № 4, отметив, что с момента подписания Трехсторонней декларации 20 мирных жителей погибли, еще 29 мирных жителей получили различные телесные повреждения.

В заключение Генеральный прокурор призвал влиятельные международные организации и мировую общественность принять меры в пределах своих полномочий против руководства Армении в связи с совершенными преступлениями.