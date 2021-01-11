Генпрокурор: Мы начнем судебные процессы против Армении

Я думаю, что прокуратура собрала предварительные доказательства всех преступлений, совершенных как вооруженными силами Армении, так и армянскими наемниками, качественно, в соответствии с международными стандартами

"Я думаю, что прокуратура собрала качественные, соответствующие международным стандартам предварительные доказательства всех преступлений, совершенных как вооруженными силами Армении, так и армянскими наемниками".

Как передает Report, об этом Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

"Мы постараемся поднять все доказательства преступлений, совершенных армянскими воинскими подразделениями, в международной плоскости. Мы начнем судебные процессы в международных судах против армянского государства, армянских официальных лиц и конкретных государственных органов этой страны. Надеюсь, у нас есть достаточно доказательств, чтобы добиться успеха в этом деле", - заявил он.