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Генпрокурор: Мы начнем судебные процессы против Армении

Генпрокурор: Мы начнем судебные процессы против Армении Я думаю, что прокуратура собрала предварительные доказательства всех преступлений, совершенных как вооруженными силами Армении, так и армянскими наемниками, качественно, в соответствии с международными стандартами
Происшествия
11 января 2021 г. 00:06
Генпрокурор: Мы начнем судебные процессы против Армении

"Я думаю, что прокуратура собрала качественные, соответствующие международным стандартам предварительные доказательства всех преступлений, совершенных как вооруженными силами Армении, так и армянскими наемниками".

Как передает Report, об этом Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

"Мы постараемся поднять все доказательства преступлений, совершенных армянскими воинскими подразделениями, в международной плоскости. Мы начнем судебные процессы в международных судах против армянского государства, армянских официальных лиц и конкретных государственных органов этой страны. Надеюсь, у нас есть достаточно доказательств, чтобы добиться успеха в этом деле", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Ermənistana qarşı məhkəmə proseslərinə başlayacağıq”

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