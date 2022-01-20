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Кямран Алиев сообщил о ходе расследования событий 20 Января

Кямран Алиев сообщил о ходе расследования событий 20 Января 20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено преступление. Оно было квалифицировано нами как преступление против человечности, событиям дана правовая оценка.
Происшествия
20 января 2022 г. 11:31
Кямран Алиев сообщил о ходе расследования событий 20 Января

20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено преступление. Оно было квалифицировано нами как преступление против человечности, событиям дана правовая оценка.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Как вы знаете, решение о вводе войск в Баку было принято без согласия Верховного Совета Азербайджана, непосредственно тогдашним советским руководством, а именно Михаилом Горбачевым. Безусловно, это был приказ к совершению преступления против человечества. Последующие события это подтвердили. По факту событий 20 Января возбуждено уголовное дело, прокуратура ведет расследование. Здесь в одном производстве объединены несколько преступлений. К сожалению, в то время правительство Азербайджана не дало правовой оценки произошедшему", - отметил генпрокурор.

По словам К.Алиева, правовая оценка событиям впервые была дана по инициативе великого лидера Гейдара Алиева: "Почти все виновные были допрошены. Во время событий 20 января погибли 147 человек. 744 человека получили различные ранения. 841 гражданин подвергся незаконным арестам и задержаниям. Сумма причиненного материального ущерба насчитывает несколько миллионов. Главной целью этих действий было сломить волю народа, чего не удалось добиться зачинщикам этих событий.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev 20 Yanvar hadisələrinin istintaqından danışıb

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