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Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы

Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с сотрудниками Кяльбаджарской и Губадлинской районных прокуратур.
Происшествия
28 сентября 2021 г. 12:00
Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с сотрудниками Кяльбаджарской и Губадлинской районных прокуратур.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что К.Алиев дал сотрудникам обеих военных прокуратур поручения и рекомендации в связи с их деятельностью.

Отметим, что 26-27 сентября делегация сотрудников Генпрокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана под руководством генерального прокурора посетила Кяльбаджарский и Губадлинский районы.

В рамках визита делегация приняла участие в церемонии открытия новых зданий военных прокуратур данных районов.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Kəlbəcər və Qubadlı prokurorluqlarına tapşırıqlar verib

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