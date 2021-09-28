Генпрокурор дал поручения военным прокурорам Кяльбаджара и Губадлы

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с сотрудниками Кяльбаджарской и Губадлинской районных прокуратур.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с сотрудниками Кяльбаджарской и Губадлинской районных прокуратур.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что К.Алиев дал сотрудникам обеих военных прокуратур поручения и рекомендации в связи с их деятельностью.

Отметим, что 26-27 сентября делегация сотрудников Генпрокуратуры и военной прокуратуры Азербайджана под руководством генерального прокурора посетила Кяльбаджарский и Губадлинский районы.

В рамках визита делегация приняла участие в церемонии открытия новых зданий военных прокуратур данных районов.