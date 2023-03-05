Генпрокурор Болгарии: деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайжана является хорошим опытом для ЕС

Деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана является хорошей моделью и передовым опытом для Европейского Союза(ЕС).

Деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана является хорошей моделью и передовым опытом для Европейского Союза(ЕС).

Как передает Report , об этом в интервью местным СМИ заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев.

"Во время моего визита в Азербайджан я побывал в Главном управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре этой страны, которое по своим полномочиям и организации почти не отличается от специализированной прокуратуры. Я ознакомился с результатами, которых достигли мои коллеги. Это хорошая модель и передовой опыт во всем Европейском Союзе", - сказал И.Гешев.

Он отметил, что руководимое им ведомство также использует самые эффективные средства борьбы с организованной преступностью.