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Генпрокурор Болгарии: деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайжана является хорошим опытом для ЕС

Генпрокурор Болгарии: деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайжана является хорошим опытом для ЕС Деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана является хорошей моделью и передовым опытом для Европейского Союза(ЕС).
Происшествия
5 марта 2023 г. 16:43
Генпрокурор Болгарии: деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайжана является хорошим опытом для ЕС

Деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана является хорошей моделью и передовым опытом для Европейского Союза(ЕС).

Как передает Report, об этом в интервью местным СМИ заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев.

"Во время моего визита в Азербайджан я побывал в Главном управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре этой страны, которое по своим полномочиям и организации почти не отличается от специализированной прокуратуры. Я ознакомился с результатами, которых достигли мои коллеги. Это хорошая модель и передовой опыт во всем Европейском Союзе", - сказал И.Гешев.

Он отметил, что руководимое им ведомство также использует самые эффективные средства борьбы с организованной преступностью.

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Версия на английском языке Bulgarian prosecutor general: Activities of Azerbaijan's Main Anti-Corruption Department - good experience for EU
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın baş prokuroru: “Azərbaycanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Aİ üçün yaxşı təcrübədir”

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