Генпрокурор Болгарии: деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайжана является хорошим опытом для ЕС

Деятельность Главного управления по борьбе с коррупцией Азербайджана является хорошей моделью и передовым опытом для Европейского Союза(ЕС).
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"Во время моего визита в Азербайджан я побывал в Главном управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре этой страны, которое по своим полномочиям и организации почти не отличается от специализированной прокуратуры. Я ознакомился с результатами, которых достигли мои коллеги. Это хорошая модель и передовой опыт во всем Европейском Союзе", - сказал И.Гешев.
Он отметил, что руководимое им ведомство также использует самые эффективные средства борьбы с организованной преступностью.