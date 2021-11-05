О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокурор Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета

Генпрокурор Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета 5 ноября генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.
Происшествия
5 ноября 2021 г. 18:03
Генпрокурор Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета

5 ноября генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в беседе с гостем генпрокурор подчеркнул важность сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским советом, отметил необходимость укрепления связей с органами прокуратуры братских и дружественных тюркоязычных стран в борьбе с вызовами и угрозами, происходящими в нашем регионе, развития имеющегося потенциала и обмена опытом.

Генпрокурор проинформировал гостя об учреждении Совета генеральных прокуроров стран-членов в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Багдад Амреев отметил, что новосозданная платформа была оценена и поддержана Тюркским советом, и подчеркнул, что созданный Совет будет играть важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами, в частности в борьбе с преступностью и терроризмом.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Türk Şurasının Baş katibi ilə görüşüb

Другие новости из категории

В Баку начался суд над главврачом и его заместителем
В Баку начался суд над главврачом и его заместителем
5 ноября 2021 г. 10:38
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
В Агджабеди совершен наезд на 28-летнего пешехода
В Агджабеди совершен наезд на 28-летнего пешехода
5 ноября 2021 г. 08:41
В Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
4 ноября 2021 г. 23:50
Генпрокуратура: Расследование по делу должностных лиц Центральной научной библиотеки продолжается
Генпрокуратура: Расследование по делу должностных лиц Центральной научной библиотеки продолжается
4 ноября 2021 г. 19:32
Жительница Абшерона отравилась угарным газом
Жительница Абшерона отравилась угарным газом
4 ноября 2021 г. 05:16
В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома
В Абшероне 15-летняя девушка бросилась с многоэтажного дома
4 ноября 2021 г. 02:03
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие
3 ноября 2021 г. 20:48
В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем
В Баку пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем
3 ноября 2021 г. 09:35
Кямран Алиев: Сотрудники прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий
Кямран Алиев: Сотрудники прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий
2 ноября 2021 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi