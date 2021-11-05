Генпрокурор Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета

5 ноября генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

5 ноября генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в беседе с гостем генпрокурор подчеркнул важность сотрудничества между Азербайджаном и Тюркским советом, отметил необходимость укрепления связей с органами прокуратуры братских и дружественных тюркоязычных стран в борьбе с вызовами и угрозами, происходящими в нашем регионе, развития имеющегося потенциала и обмена опытом.

Генпрокурор проинформировал гостя об учреждении Совета генеральных прокуроров стран-членов в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Багдад Амреев отметил, что новосозданная платформа была оценена и поддержана Тюркским советом, и подчеркнул, что созданный Совет будет играть важную роль в развитии сотрудничества между тюркоязычными странами, в частности в борьбе с преступностью и терроризмом.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.