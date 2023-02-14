Генпрокурор Ирана проинформировал Кямрана Алиева о расследовании дела в связи с терактом в посольстве Азербайджана

13 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

13 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Монтазери подробно проинформировал азербайджанского коллегу о ходе расследования уголовного дела по факту преступления, совершенного против посольства Азербайджана в Тегеране 27 января.

Кямран Алиев осудил террористический акт, совершенный по отношению к посольству Азербайджанской Республики в Иране, и довел до сведения иранского коллеги, что расследование уголовного дела продолжается в соответствующем следственном органе Азербайджана. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования данного уголовного дела Ираном, выявления и привлечения к ответственности всех участников преступления, расследования причин и обстоятельств данного теракта.

Стороны договорились держать под контролем расследование этого уголовного дела и сотрудничать в рамках взаимной правовой помощи.