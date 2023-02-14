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Генпрокурор Ирана проинформировал Кямрана Алиева о расследовании дела в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Генпрокурор Ирана проинформировал Кямрана Алиева о расследовании дела в связи с терактом в посольстве Азербайджана 13 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.
Происшествия
14 февраля 2023 г. 15:28
Генпрокурор Ирана проинформировал Кямрана Алиева о расследовании дела в связи с терактом в посольстве Азербайджана

13 февраля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева и Генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Монтазери подробно проинформировал азербайджанского коллегу о ходе расследования уголовного дела по факту преступления, совершенного против посольства Азербайджана в Тегеране 27 января.

Кямран Алиев осудил террористический акт, совершенный по отношению к посольству Азербайджанской Республики в Иране, и довел до сведения иранского коллеги, что расследование уголовного дела продолжается в соответствующем следственном органе Азербайджана. Генеральный прокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования данного уголовного дела Ираном, выявления и привлечения к ответственности всех участников преступления, расследования причин и обстоятельств данного теракта.

Стороны договорились держать под контролем расследование этого уголовного дела и сотрудничать в рамках взаимной правовой помощи.

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Версия на английском языке Prosecutor General of Azerbaijan talks over phone with his Iranian counterpart, condemns terrorist act at embassy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokuroru iranlı həmkarı ilə telefonla danışıb, səfirliyə qarşı törədilmiş terroru pisləyib

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