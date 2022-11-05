Генпрокурор Азербайджана: Продолжается подсчет нанесенного Арменией ущерба

Органами прокуратуры Азербайджана продолжаются работы по выявлению виновных лиц в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении, и привлечению их к ответственности в рамках международных пр

Органами прокуратуры Азербайджана продолжаются работы по выявлению виновных лиц в военных преступлениях, преступлениях против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении, и привлечению их к ответственности в рамках международных правовых норм, а также подсчету материального ущерба, нанесенного нашей стране в результате оккупации.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на мероприятии, проведенном в Генеральной прокуратуре 5 ноября по случаю Дня Победы.

Он отметил, что для органов прокуратуры, действующих на освобожденных от оккупации территориях, созданы все условия для оказания в пределах своих полномочий содействия строительным работам, проводимым государственными учреждениями с использованием мер прокурорского воздействия.