О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокурор Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию

Генпрокурор Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию 27 января начался рабочий визит делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Германию.
Происшествия
27 января 2022 г. 20:11
Генпрокурор Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию

27 января начался рабочий визит делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Германию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Вначале члены делегации посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в Берлине и почтили его память. Затем генпрокурор встретился с госсекретарем Министерства юстиции Германии Ангеликой Шлунк. Стороны выразили удовлетворение положительной динамикой развития отношений между двумя странами в политической, экономической, правовой и других областях" - говорится в сообщении.

На встрече, в которой принимал также участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, состоялось обсуждение перспектив развития межведомственного сотрудничества, в том числе сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's top prosecutor visiting Germany
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Almaniyaya işgüzar səfərə gedib

Самое важное

В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi