Генпрокурор Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию

27 января начался рабочий визит делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Германию.

27 января начался рабочий визит делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Германию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

"Вначале члены делегации посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева в Берлине и почтили его память. Затем генпрокурор встретился с госсекретарем Министерства юстиции Германии Ангеликой Шлунк. Стороны выразили удовлетворение положительной динамикой развития отношений между двумя странами в политической, экономической, правовой и других областях" - говорится в сообщении.

На встрече, в которой принимал также участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, состоялось обсуждение перспектив развития межведомственного сотрудничества, в том числе сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.