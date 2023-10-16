Генпрокурор Азербайджана наградил главу Коллегии адвокатов

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев наградил председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова медалью "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев наградил председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова медалью "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

Как передает Report , об этом А.Багиров написал на своей странице в Facebook.

Глава Коллегии адвокатов отметил, что генпрокурор подписал соответствующий приказ.

"Кямран Алиев с первого дня своей деятельности в качестве генерального прокурора уделял особое внимание адвокатуре, особенно всегда чутко относился к обращениям, направляемым Коллегией. В то же время в рамках двустороннего сотрудничества в 2019 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Коллегией адвокатов и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В настоящее время Коллегия представлена ​​в Научно-консультативном совете при Генпрокуроре", - говорится в сообщении.

Анар Багиров также выразил благодарность Кямрану Алиеву.