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Генпрокурор Азербайджана наградил главу Коллегии адвокатов

Генпрокурор Азербайджана наградил главу Коллегии адвокатов Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев наградил председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова медалью "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".
Происшествия
16 октября 2023 г. 22:10
Генпрокурор Азербайджана наградил главу Коллегии адвокатов

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев наградил председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова медалью "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

Как передает Report, об этом А.Багиров написал на своей странице в Facebook.

Глава Коллегии адвокатов отметил, что генпрокурор подписал соответствующий приказ.

"Кямран Алиев с первого дня своей деятельности в качестве генерального прокурора уделял особое внимание адвокатуре, особенно всегда чутко относился к обращениям, направляемым Коллегией. В то же время в рамках двустороннего сотрудничества в 2019 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Коллегией адвокатов и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. В настоящее время Коллегия представлена ​​в Научно-консультативном совете при Генпрокуроре", - говорится в сообщении.

Анар Багиров также выразил благодарность Кямрану Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Anar Bağırovu təltif edib

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