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Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана

Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана
Происшествия
23 октября 2023 г. 19:32
Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана

Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на втором заседании Совета генеральных прокуроров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Кямран Алиев отметил, что три года назад был положен конец тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, восстановлена историческая справедливость и международное право. Однако, несмотря на завершение оккупации, ее серьезные последствия все еще сохраняются. С момента окончания Второй карабахской войны по сегодняшний день более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора или получили тяжелые ранения.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi Ermənistan tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb

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