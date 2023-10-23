Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана

Генпрокурор: Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана

Армения варварски разрушила девять городов и сотни сел Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на втором заседании Совета генеральных прокуроров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Кямран Алиев отметил, что три года назад был положен конец тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, восстановлена историческая справедливость и международное право. Однако, несмотря на завершение оккупации, ее серьезные последствия все еще сохраняются. С момента окончания Второй карабахской войны по сегодняшний день более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора или получили тяжелые ранения.