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Генпрокуратура и Минобразования распространили информацию о смерти школьницы в Баку

Генпрокуратура и Минобразования распространили информацию о смерти школьницы в Баку Генпрокуратура и Министерство образования распространили совместную информацию о смерти школьницы в Баку.
Происшествия
16 мая 2022 г. 19:18
Генпрокуратура и Минобразования распространили информацию о смерти школьницы в Баку

Генпрокуратура и Министерство образования распространили совместную информацию о смерти школьницы в Баку.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"В Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти 16 мая учащейся с синдромом Дауна школы-интерната №11 Велиевой Светланы Вугар гызы 2015 г.р.

Предварительное расследование установило, что из-за ухудшения состояния Светланы Велиевой была вызвана скорая помощь. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, около 6 часов 16 мая состояние школьницы внезапно ухудшилось и она скончалась. В ходе осмотра с участием судебно-медицинского эксперта никаких телесных повреждений и следов насилия на теле С.Велиевой не обнаружено. В настоящее время расследование продолжается".

Отметим, что С.Велиева в октябре прошлого года находилась на длительном стационарном лечении из-за острой респираторной инфекции (нейротоксикоз).

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