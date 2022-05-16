Генпрокуратура и Минобразования распространили информацию о смерти школьницы в Баку

Генпрокуратура и Министерство образования распространили совместную информацию о смерти школьницы в Баку.

Генпрокуратура и Министерство образования распространили совместную информацию о смерти школьницы в Баку.

Как передает Report, в сообщении говорится:

"В Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти 16 мая учащейся с синдромом Дауна школы-интерната №11 Велиевой Светланы Вугар гызы 2015 г.р.

Предварительное расследование установило, что из-за ухудшения состояния Светланы Велиевой была вызвана скорая помощь. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, около 6 часов 16 мая состояние школьницы внезапно ухудшилось и она скончалась. В ходе осмотра с участием судебно-медицинского эксперта никаких телесных повреждений и следов насилия на теле С.Велиевой не обнаружено. В настоящее время расследование продолжается".

Отметим, что С.Велиева в октябре прошлого года находилась на длительном стационарном лечении из-за острой респираторной инфекции (нейротоксикоз).