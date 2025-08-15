О нас

Генпрокуратура завершила расследование по делу блогеров Гурбана Мамедова и Турала Садыглы

Происшествия
15 августа 2025 г. 13:54
Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении проживающих за рубежом блогеров Гурбана Мамедова, Турала Садыглы и Орхана Агаева.

По информации Report, с 20 августа текущего года обвиняемым и их защитникам будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела без ограничения по времени. Расследование велось заочно, поскольку все трое блогеров находятся за пределами Азербайджана.

Следственные органы предупреждают, что в случае неявки обвиняемых собранные Следственным управлением материалы могут быть направлены в суд в соответствии с соответствующей статьей Уголовного кодекса Азербайджана. В этом случае возможно вынесение заочного приговора или иного окончательного судебного решения.

Гурбану Мамедову предъявлены обвинения по статьям 220.2, 214-2 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Туралу Садыглы инкриминируются статьи 178.3.1, 220.2, 281.2 и 320.1. Орхану Агаеву предъявлены обвинения по статьям 220.2 и 281.2. В отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Последние новости

