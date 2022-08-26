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Генпрокуратура завела уголовные по фактам незаконной вырубки деревьев

Генпрокуратура завела уголовные по фактам незаконной вырубки деревьев Заведены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в Насиминском районе Баку, в Евлахском и Хачмазском районах.
Происшествия
26 августа 2022 г. 17:38
Генпрокуратура завела уголовные по фактам незаконной вырубки деревьев

Заведены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в Насиминском районе Баку, в Евлахском и Хачмазском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Факты незаконной вырубки деревьев и кустарников были выявлены на участке, арендованном ЖСК "Шерг Иншаат" на территории Насиминского района Баку, напротив здания ООО "Лале текстиль" в Евлахском районе и на территории лесного фонда в Хачмазском районе.

В результате незаконных действий нанесен ущерб на общую сумму более 42 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.1, 259.2.4 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağackəsmə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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