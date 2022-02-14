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Генпрокуратура завела более 10 уголовных дел за незаконную добычу нерудных материалов

Генпрокуратура завела более 10 уголовных дел за незаконную добычу нерудных материалов В отношении 8 компаний в Азербайджане возбуждены уголовные дела за незаконную добычу нерудных материалов.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 15:35
Генпрокуратура завела более 10 уголовных дел за незаконную добычу нерудных материалов

В отношении восьми компаний в Азербайджане возбуждены уголовные дела за незаконную добычу нерудных материалов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Управлением внеуголовных производств Генеральной Прокуратуры в ходе проверки информации, поступившей из министерства экологии, были выявлены многочисленные нарушения при работах на месторождениях строительного песка и гравия в Губинском и Хачмазском районах.

Было установлено, что в результате злоупотребления должностных лиц своими полномочиями, незаконного захвата земли и нарушения правил охраны и пользования земельных недр со стороны 8 компаний и 5 физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, окружающей среде был нанесен ущерб, превышающий 6 млн манатов.

Уголовное расследование 13 уголовных дел, возбужденных по статьям 188.1, 255.1 255.2, 308 1 и 308.2 были направлены в Следственное Управление Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 8 şirkət və 5 sahibkara cinayət işi açılıb

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