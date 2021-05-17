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Генпрокуратура займется расследованием гибели пограничников на границе с Ираном

Генпрокуратура займется расследованием гибели пограничников на границе с Ираном На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ
Происшествия
17 мая 2021 г. 11:04
Генпрокуратура займется расследованием гибели пограничников на границе с Ираном

По указанию руководства Генеральной прокуратуры проведение расследования уголовного дела об убийстве азербайджанских пограничников, незаконном ввозе наркотических средств на территорию страны было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Об этом в ответ на запрос Report заявила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Салимзаде.

Отметим, что 15 мая около 16:00 на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) вблизи села Гендере Ярдымлинского района были выявлены 3 нарушителя государственной границы.

Нарушители границы не подчинились приказу пограничного наряда, открыли огонь из огнестрельного оружия по пограничникам, и, выбросив при бегстве свой груз, попытались скрыться с места происшествия.

В результате огня, открытого нарушителями границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие были немедленно госпитализированы, однако спасти их не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг наркотических веществ.

Территория была перекрыта, для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Исламской Республики Иран.

По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим Пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.

Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона.

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Версия на азербайджанском языке Sərhədçilərin həlak olması ilə bağlı cinayət işi Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə edilib

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